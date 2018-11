Startpage.com lance un mode de navigation anonyme via un proxy gratuit

L'hypocrisie des modes anonymes



Chaque lien se dote désormais d'un bouton "Affichage Anonyme". © Startpage

Une navigation vraiment privée



Startpage vous informe que vous naviguez de manière anonyme via un encadré lavande. © Startpage

Les États-Unis ont DuckDuckGo , l'Europe a Qwant et Startpage . Le moteur de recherche néerlandais lance aujourd'hui une fonctionnalité baptisée "Anonymous View" qui, comme son nom l'indique, permet de naviguer de manière anonyme sur tous les sites visités.Il n'aura échappé à personne que les modes "navigation privée" ou "incognito" offerts par la plupart des navigateurs Internet se contentent de rejeter les cookies et de ne pas inscrire l'historique de vos recherches dans un registre. La notion d'anonymat s'arrête à cela. Aussiambitionne d'aller plus loin, en lançant l'affichage anonyme des sites Web visités. Autrement dit : un proxy.Comme l'explique fort bien Startpage sur son blog , les moteurs de recherche - aussi respectueux de la vie privée qu'ils soient - cessent de vous protéger dès lors que vous cliquez sur un lien externe. Grâce à sa nouvelle fonctionnalité, Startpage continuera de brouiller les pistes, où que vous alliez sur le Web.Désormais, la liste des résultats de recherche affichera systématiquement l'option "Affichage Anonyme" qui vous permet de pénétrer de façon totalement opaque sur un site Internet.Un encadré couleur lavande vous informe que vous naviguez depuis le proxy Startpage, et vous pouvez dès lors cliquer sur n'importe quel lien entrant ou sortant sans jamais laisser traîner une miette de votre comportement en ligne.Startpage assure que ni le site, ni les annonceurs y ayant disposé des bannières publicitaires ne sont en mesure de récupérer votre adresse IP ou autre information personnelle,Bien entendu, l'utilisation d'un proxy est susceptible de ralentir légèrement le chargement d'une page Web. Mais pour votre site Internet préféré, nous n'avons constaté aucune différence notable.