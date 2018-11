Espagne : les partis politiques pourront désormais exploiter les données personnelles

Légalisation de la propagande électorale

D'autres dispositions en faveur du respect de la vie privée

La loi votée par le Sénat, et préalablement approuvée par le Congrès des députés espagnol, s'inscrit à la suite du RGPD, réglementation européenne visant à protéger les données personnelles des internautes. Mais un amendement suscite de nombreuses critiques.En effet, avec l'application de cette nouvelle loi, lesdu pays seront autorisés à «». Ce qui a suscité l'indignation de plusieurs associations, malgré la possibilité laissée aux utilisateurs d'exercer un droit d'opposition.Parmi les opposants à cette nouvelle réglementation figure la Plateforme de défense de la liberté d'information (PDLI). Celle-ci affirme qu'une telle loi ouvre la porte à la réalisation de profils idéologiques et à la mise en œuvre d'une, en toute légalité. Une polémique qui n'est pas sans rappeler le scandale Cambridge Analytica aux États-Unis, qui avait révélé l'exploitation de dizaines de millions de données personnelles issues de Facebook, durant la campagne présidentielle de 2016.Du côté des partisans du texte, on se veut rassurant, en affirmant que la loi ne permettra pas d'élaborer des profils à partir des sensibilités politiques. Il ne s'agirait que de pouvoir «», afin de leur proposer les solutions les plus adaptées. On préfère de plus mettre en avant les autres éléments de la nouvelle législation, tels que la neutralité du Net, le droit à l'oubli ou le refus des publicités ciblées.Il n'est cependant pas certain que cela suffise à calmer l'indignation des opposants. L'association de consommateurs FACUA et le parti Podemos ont déjà prévu de saisir le Tribunal constitutionnel espagnol en cas de