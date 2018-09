Les GAFAM trouvent les lois de protection des données trop strictes

Les GAFAM n'ont plus le choix

« Nous reconnaissons avoir commis des erreurs »

Auditionnés par le Sénat américain, les gros bonnets deetont accordé leur violon sur la mélodie de la protection des données personnelles. Mieux, ils sont même favorables à l'instauration d'une réglementation nationale.Un discours qui étonne de la part d'entreprises dontCe coup de théâtre n'a rien d'innocent. Depuis l'éclatement du scandaleet l'adoption, en Europe, du, les États américains ont commencé à plancher sur un texte garantissant la sécurité des données personnelles des internautes.Les géants du Web ont ainsi tout intérêt à faire en sorte qu'une réglementation nationale soit adoptée. Sans quoi, les politiques de confidentialité de chacun se devraient d'être adaptées méticuleusement selon chaque État américain., doublé d'une entrave économique.Contrit, Google a par ailleurs reconnu hier devant le Sénat américain «» en matière de confidentialité des données. Des erreurs desquels le géant affirme avoir appris, et qui ont servi à «».Unérigé en levier pour plaider en la faveur d'un cadre commun, et éviter à tout prix la généralisation du cas californien.À grand renfort de lobbyistes, les géants de la tech espèrent ainsi l'adoption d'une réglementation plus « soft », qui ne viendrait pas gêner leur modèle économique.