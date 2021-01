Pour rappel, Tails OS n’est pas un système d’exploitation comme les autres. Il est « live », ce qui signifie qu’il démarre à partir d’un périphérique externe, comme une clé USB par exemple. Autre caractéristique propre à Tails : il est amnésique. Dès que votre session est terminée, toutes les données de l’utilisateur sont automatiquement détruites. À chaque démarrage une page vierge, en quelque sorte.

Avec Tails OS 4.15, Tor Browser passe à la version 10.0.9, et Thunderbird à la version 78.6.0. Le kernel Linux passe quant à lui à la 5.9.15, ce qui devrait selon le patch note améliorer le support des nouveaux composants comme les cartes graphiques de dernière génération.

Plus important pour les personnes utilisant Tails OS de manière nomade : le partage de connexion via USB (USB Tethering) sous iOS 14 est de nouveau disponible. Enfin, on peut aussi désactiver totalement l’affichage de l’avertissement de sécurité lorsque l’on démarre Tails OS depuis une machine virtuelle.