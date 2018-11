Nos photos postées sur les réseaux sociaux bientôt scrutées par le fisc

Les réseaux sociaux passés au crible

Des contrôles sous supervision de la CNIL

Pour lutter contre la fraude fiscale, tous les moyens sont bons ?a officialisé auprès du grand public la volonté de mettre en placeune expérimentation visant à. Le ministre de l'Action et des Comptes publics a annoncé sa mise en place à Julien Courbet sur le plateau de Capital, dimanche 11 novembre sur M6.Le moins que l'on puisse dire, c'est que Gérald Darmanin a évoqué le sujet sans détour ni scrupules., a déclaré le ministre de 36 ans dans l'émission.En gros, si le fisc estime que vos photos ou vidéos postées sur Intagram, Twitter ou Facebook sous-entendent que vous vivez au-dessus de vos moyens (de ce que vous avez déclaré au Trésor public), alors il pourrait très bien les. Et il ne sera pas possible de s'en offusquer, puisque seuls les contenus « publics » seront passés au crible.Évidemment, cette pratique, validée par la promulgation de la loi contre la fraude fiscale adoptée le 10 octobre dernier par le Parlement, pose un problème légitime d'éthique et de respect de la vie privée. Mais ces contrôles « nouvelle génération » s'effectueront sous l'œil attentif de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).On ignore pour l'instant si cette chasse numérique sera menée par des agents physiques (peu probable) ou par une IA.