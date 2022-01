Le "droit à la déconnexion" devient une réalité pour les fonctionnaires belges

Le droit à déconnexion arrive en Belgique. À compter du 1er février 2022, 65 000 fonctionnaires fédéraux ne pourront plus être contactés par leurs supérieurs hiérarchiques en dehors des heures de travail, à l’exception des urgences. Une circulaire de la ministre de la Fonction publique Petra De Sutter (Groen) a en effet été rédigée pour encadrer le droit à déconnexion et pour lutter « contre le stress professionnel excessif et le burn-out ». Les fonctionnaires ne pourront pas subir le moindre désavantage s’ils ne répondent pas à des appels ou des messages en dehors des heures de bureau.