Google Stadia : le Chromecast Ultra chaufferait un peu (trop ?) fort

Google Stadia trop exigeant pour le Chromecast Ultra ?

Source : NeoWin

Disponible depuis quelques jours maintenant, le service de jeu en streaming Google Stadia fait à nouveau parler de lui, et plus particulièrement du petit dongle Chromecast Ultra, nécessaire pour jouer sur la TV.En effet, selon certains utilisateurs, le petit accessoire aurait tendance à surchauffer après une session de jeu Google Stadia. Certains ont simplement pu constater la chaleur émise par le Chromecast Ultra, quand d'autres ont vu le petit dongle s'éteindre de lui-même, à cause (vraisemblablement) d'une surchauffe.Rappelons que le Chromecast Ultra avait déjà tendance à chauffer (de manière plus ou moins importante) en fonction de certaines utilisations, mais il semblerait que le côté « gourmand » de Stadia ait tendance à pousser le petit dongle dans ses derniers retranchements.Reste à savoir maintenant s'il s'agit de quelques cas isolés uniquement, ou si cela concerne tous les Chromecast Ultra...