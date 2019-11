Via Google Stadia, GRID peut accueillir 40 voitures sur une même course !

Vers du contenu « Google Stadia Exclusive » ?

Source : 9to5Google

Vous le savez sans doute, Google Stadia prépare son arrivée sur le marché, avec une disponibilité calée à ce mardi 19 novembre. Un service de jeux en streaming qui sera lancé dans un premier temps avec un total de 12 jeux, et qui devrait en compter une trentaine d'ici la fin de l'année.Parmi eux, un certain GRID , qui profitera de sa disponibilité sur les serveurs de Google pour proposer du contenu exclusif. En effet, cette version Google Stadia du jeu signé Codemasters disposera d'un nouveau mode, permettant à 40 voitures de s'affronter en piste.Selon le Directeur du développement du jeu, Mark Green, il ne s'agit là que d'un aperçu de ce que permet Google Stadia. À voir maintenant ce que les développeurs nous réservent, et si les jeux sur PC et consoles doivent commencer à trembler face à leurs homologues sur Google Stadia.