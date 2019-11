L'app Stadia arrive cette fois sur iPhone

Une application pour pas grand-chose...

Source : 9to5google

Google continue de préparer le terrain avant le déploiement de Stadia qui aura lieu le 19 novembre prochain. Pour le moment, ce lancement s'annonce bien compliqué avec des Founder's Edition qui risquent de ne pas arriver à temps et un line-up plutôt décevant. En effet, une douzaine de jeux seulement accompagnera la sortie du service de streaming la semaine prochaine.Pour en revenir à nos moutons, l'application mobile Stadia vient d'être mise en ligne sur l'App Store . Il est donc possible de la télécharger sur iPhone et iPad. Hélas, l'app est pour l'instant inutile. Une fois lancée, elle demande à l'utilisateur de se connecter à son compte Google. Ensuite, il faut entrer un code d'activation Stadia qui sera communiqué aux abonnés lors du lancement.Rappelons aussi que l'application permettra uniquement de gérer la bibliothèque de jeux et non de jouer. En ce qui concerne les smartphones, seuls les Google Pixel 2, 3, 3a et 4 seront compatibles le 19 novembre. D'autres devraient suivre dans un avenir proche mais la firme américaine est restée plutôt évasive à ce sujet.