L'application Google Stadia est disponible sur le store... mais vous ne pourrez rien faire avec

Une app téléchargeable mais... inutile

Source : AndroidPolice

Bonne nouvelle pour tous ceux qui attendent impatiemment de pouvoir tester le service Google Stadia ! L'application est dès à présent téléchargeable via le PlayStore Android La mauvaise nouvelle, c'est que cette dernière ne sert pour l'heure à rien... Si ce n'est prendre quelques jours d'avance, avant de voir débarquer officiellement le service.En effet, une fois l'application installée, il est possible de sélectionner son compte Google, ce qui affichera un nouvel écran invitant l'utilisateur à rentrer son code d'activation Google Stadia. Un code qui ne sera pas envoyé avant le 19 novembre prochain, au plus tôt . Encore un peu de patience donc.