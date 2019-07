Stadia : les jeux dématérialisés ne seront pas moins chers, d'après Phil Harrison

Des jeux aussi coûteux sur Stadia qu'en physique ?

Sources : TechRadar, EuroGamer

C'est lors d'une entrevue que, qui dirige la branchede Google, est revenu sur le prix des jeux qui seront proposés en streaming. Des jeux qui auraient le même coût que les versions physiques.La promesse de jeuxgrâce à la dématérialisation avait de quoi appâter les futurs utilisateurs de Stadia. Pourtant, lors d'une interview, Phil Harrison a affirmé : «». Une déclaration qui aura de quoi faire grincer des dents ceux qui espéraient faire des économies en évitant le support physique et les coûts engendrés par ce dernier.Pour justifier cette déclaration, l'homme à la tête de Google Stadia précise que l'avantage du service est deaux jeux achetés en streaming. Qu'il s'agisse d'un smartphone, d'un PC ou d'une tablette.Il ne faut cependant pas oublier que. Autant dire qu'ajouter le prix d'un jeu pourrait en rebuter plus d'un, surtout si ce dernier est affiché plein pot ! Sans oublier qu'un jeu numérique n'appartient pas réellement à ses acheteurs.L'abonnement mensuel de Stadia sera de 9,99 € avant un lancement test pour le mois de novembre. Une formule gratuite est également proposée, mais limitant le son au stéréo, les FPS à 30 et la définition à 1080p.