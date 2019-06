En 4K, Stadia dépensera jusqu'à 1 TB de data pour 65h de jeu

© Google Stadia

Un flux 4K constant en 60 IPS

Nous nous penchons aujourd'hui sur la data qui sera utilisée : en streaming 4K, nos estimations font état d'Le 4K à 60 IPS est le haut de gamme des exigences en streaming., optimiste, indique quepourra fournir un, avec un débit de 35 Mbps. Le 1080p à 60 images/s réduira la bande passante à 20 Mbits/s, et le 720p à 60 images/s n'imposera que 10 Mbits/s. Cela équivaut à environ, 9 Go par heure en 1080p et 4,5 Go par heure en 720p.C'est à peu près tout ce à quoi nous nous attendions, néanmoins, comme pour tous les services de streaming, si vous envisagez de l'utiliser beaucoup et que vous n'avez pas de forfait à données illimitées, vous devrez faire preuve de prudence. De fait, même avec un forfait de données de 1 To, cela représente(uniquement pour Stadia). À 1080p et 60 images/s, cela équivaut à, en supposant qu'aucune autre utilisation de données ne soit nécessaire.Il n'est généralement pas très utile de diffuser en 4K sur un écran de résolution inférieure, mais avec les jeux, vous devriez obtenir certains avantages en termes d'. Google, toujours optimiste, a répété que Stadia fonctionnerait à 60 images par seconde pour que tout soit fluide et ce, même avec une connexion de 10 Mbits/s.L'entreprise n'a pas encore dévoilé toutes les autres facettes de Stadia, mais un abonnement àinclura la prise en charge du son surround 5.1, tandis que les comptes Stadia gratuits, qui arriveront l'année prochaine, n'auront qu'un son stéréo et seront limités à un flux 1080p ou inférieur.Stadia, qui sera lancé en novembre cette année, comprend actuellement une liste de 30 jeux, bien que nous ne sachions pas exactement combien d'entre eux seront disponibles au lancement, ni combien ils coûteront. L'éditioncomprendra un, unet trois mois d'abonnement à Stadia Pro, au prix de 129€.