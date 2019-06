À Marseille, une ancienne base de sous-marins du IIIe Reich va devenir un data center

Crédit : Interxion

14 câbles sous-marins se connectent à Marseille

Un bunker, l'espace rêvé pour protéger des serveurs

Un fournisseur arabe de SVoD a déjà signé

Essentiellement construites sur les côtes bretonnes (Lorient, Brest) et sur le littoral Atlantique (Saint-Nazaire, La Rochelle, Bordeaux), les bases sous-marines allemandes constituaient un enjeu stratégique majeur pour l'Allemagne nazie durant la Bataille de l'Atlantique. Dès 1943, pour abriter ses U-Boote stationnés en Méditerranée, la marine de guerre du troisièmeavait entamé la construction de plusieurs bases dans le sud de la France dans le cadre du dispositif « Mur du Sud », initié un an plus tôt. L'une d'entre elles, construite dans le port desous le nom de code « Martha », mais jamais achevée, sera investie dès le premier trimestre 2020 par les serveurs d', une société hollandaise spécialisée dans la colocation deInterxion détient déjà deux data centers implantés à Marseille. Une fois les travaux terminés (en fin d'année), l'ancienne base sous-marine allemande deviendra doncau sein de la cité phocéenne. Il répondra pour l'occasion au nom de MRS3 et appuiera les deux centres existants dans les transferts de données vers le pourtour méditerranéen, mais aussi l'Afrique, le Moyen-Orient ou encore l'Asie.majeurs se connectent en effet à Marseille, précise le groupe, qui décrit la ville comme un «».Contacté par ArsTechnica, Fabrice Coquio (Président d'Interxion France) explique pourquoi Marseille est un pôle primordial en matière de réseau. Grâce à ces câbles et à sa position géographique, la ville profite depour « communiquer » avec le Caire, DubaÏ ou encore l'Arabie Saoudite. Fabrice Coquio explique d'ailleurs que Marseille permet une connexion à faible latence avec, tout en étant située au sein de l'Union européenne. Un gage de sécurité sur le plan légal et financier.», a-t-il pu ajouter. Implanter des datas center sur les côtes, afin qu'ils bénéficient des câbles posés au fond des mers, revêt donctout à fait notable pour des entreprises comme Interxion, qui propose cependant des serveurs dans de nombreuses villes européennes, dont Madrid, Paris, Vienne, Francfort, Dublin ou encore Londres.Reste une question : pourquoià l'abandon depuis des années (la base Martha avait servi d'entrepôt pour l'Armée après la guerre, puis pour les douanes avant d'être désertée, précise France 3 ) ? Il s'agit d'un bâtiment déjà présentet ce dernier a l'avantage d'être construit pour durer.Si la base n'aura probablement plus besoin de résister à d'éventuels bombardements, l'aspect symbolique d'un bunker semble amener des clients dans le pré-carré d'Interxion. «», pointe Fabrice Coquio. «», ajoute-t-il, toujours auprès d'ArsTechnica.Le site précise néanmoins qu'une telle proximité avec le monde marin implique, afin que le fonctionnement des serveurs ne soit, par exemple, pas compromis par les éléments ou la corrosion.», rétorque à ce propos Fabrice Coquio. «».Question clientèle, l'ancienne base Martha attire déjà, dont un fournisseur arabe de SVoD. «», explique le Président d'Interxion France. «».Comme le précise France 3 Régions, les services proposés par Interxion à Marseille pourraient, à terme, attirer plus gros poissons, comme Microsoft, Apple... ou Netflix. Le vrai, cette fois.