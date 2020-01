Tesla dépose le brevet d'un verre plus isolant phoniquement et thermiquement

Une nouvelle technique d'isolation

Bientôt sur les véhicules Tesla ?

Source : Electrek

Tesla a déposé un brevet pour une technologie de verre capable d'offrir une meilleure réduction du bruit et une meilleure régulation de la température au sein de ses véhicules.Si ce verre a pour finalité d'offrir une meilleure isolation sonore et thermique que les autres matériaux jusqu'ici utilisés, il semble que l'objectif principal soit tout de même de se concentrer sur le son. Comme le note Electrek, sont mentionnés dans le document Christopher Conklin et Hyunjun Shin, deux individus qui ont travaillé pour Tesla sur la réduction du bruit.Le fabricant explique qu'une structure de verre pour un véhicule comprend une couche extérieure et une couche intérieure. Cette dernière est perforée par une multitude trous, et un espace la sépare de la couche extérieure. Tesla indique que jouer sur les perforations ainsi que l'espace entre les couches de verre peut permettre de se rapprocher des caractéristiques voulues à plusieurs égards, dont la réduction du bruit, les propriétés d'isolation et même l'apparence visuelle.Comme souvent dans ce genre de brevet, rien de bien concret donc, les détails sont gardés bien au chaud et on reste volontairement flou pour ne pas que la concurrence «». En ce qui concerne l'isolation thermique, cela ne peut avoir que des avantages, avec moins d'efforts exigés du système HVAC (chauffage, ventilation et climatisation, CVC en français). Pour la réduction du bruit, il faut tout de même veiller à rester conscient de ce qu'il se passe dehors à l'aide d'indices sonores et non plus seulement visuels.Il ne s'agit pour l'instant que d'un dépôt de brevet. Il n'est pas certain que l'on retrouve cette technologie un jour sur des véhicules commercialisés par Tesla, mais on sait au moins que c'est une piste que creuse la firme d'Elon Musk. À elle d'estimer si le concept peut encore être amélioré ou pas, si les performances sont vraiment au rendez-vous ou si le rapport qualité-prix d'une telle fonctionnalité est intéressant pour l'incorporer à sa flotte.