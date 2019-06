Une Youtubeuse impatiente, construit le Pick-up de Tesla, avant même son annonce

© Simone Giertz

La création du « TRUCKLA »





La communication façon Tesla





Source : Simone Giertz

Le premierdedevrait être annoncé cet été, selon certaines rumeurs. Pour l'heure il y a peu d'information sur le sujet. Elon Musk n'a fait que publier une image commerciale très sombre, pour teaser les fans. On sait aussi que le prix devrait se situer sous la barre des 50 000 dollars . Mais entre l'annonce et la livraison des premiers modèles, il faudra bien attendre un à deux ans. Laexplique dans sa vidéo : «».s'est mise au défi de créer son propre, le «», avant l'annonce de Tesla. Pour y parvenir, elle a réuni une équipe de vidéaste et de mécanos. Parmi eux, on retrouve le Youtuber Rich Rebuilds , qui s'occupe sur sa chaîne de faire rouler des Tesla inondées.Pour le plan, Simone Giertz explique elle-même que la plupart des choses se sont faites au fur et à mesure de la construction.. Selon elle c'était la solution la moins chère, même face à des Teslas de seconde main. Il a fallu ensuite, pour conserver au maximum l'esthétique de la voiture. Un cadre en métal a été soudé pour renforcer le véhicule et pouvoir, ainsi, transporter du matériel sur le toit du Pick-up.On peut découvrir le produit fini dans une courte vidéo humoristique publiée le 18 juin. On y voit la Youtubeuse habillée en « cowgirl », utilisant un chargeur Tesla comme lasso. Le reste de la fausse publicité est très bien réalisé. La production pourrait directement venir de chez Tesla.Simone Giertz confie à la fin de la vidéo de construction que la voiture n'est pas 100% terminée. Le but était depour tourner la vidéo promotionnelle. Il manque encore la, finir l'intérieur, repeindre proprement le véhicule, faire des finitions et ajouter des options. Mais selon elle, le «» est le Pick-up de ses rêves.Il semble également avoir plu aux internautes, puisque les vidéos cumulent deux millions de vues chacune. Pour le moment, mais il semble très peu probable qu'il réponde sur Twitter à ces vidéos...