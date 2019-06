Musk débarque à l’E3 et dévoile les premières images de jeu pour sa Model 3

Le volant de la Model 3 en guise d'accessoire de jeu

Fallout Shelter annoncé

Source : Electrek

Quetravaille aux côtés de développeurs pour intégrer des jeux vidéo au sein de sa, ce n'est plus un secret. Les premiers titres Atari se sont d'ores et déjà invités à bord sous la forme d'à découvrir sur le menu de l'interface, alors que la firme californienne chercherait à déployer une plateforme indépendante d'applications et de jeux , bien que plusieurs obstacles se trouvent encore sur son chemin.Le fait est qu'Elon Musk, PDG de la firme d'outre-Atlantique, a fait irruption lors de l'Electronic Entertainment Expo 2019, ou E3, organisé du 11 au 13 juin à Los Angeles. Avec, comme objectif premier, de présenter. Le public a donc eu l'occasion de découvrir les premières images (à partir de 11'42) du titre Cuphead , le tout contrôlé avec une manette Xbox.Après une première salve d'applaudissements, le jeu de courseconstituait la seconde phase audiovisuelle de ce. Cerise sur le gâteau, le conducteurlors d'une partie. Difficile de faire plus réaliste. Seul point noir : l'emplacement de l'écran, situé sur le côté. L'utilisateur aura donc la tête constammentpour regarder la dalle.Enfin, Elon Musk a levé le voile sur l'un des prochains titres prévus au sein de ses véhicules électriques :a ainsi été privilégié par les équipes du groupe, sans que l'on ne connaisse pour l'instant sa date de déploiement.Toujours est-il que M. Musk s'est offert une belle fenêtre médiatique lors de l'événement le plus attendu et apprécié par la communauté