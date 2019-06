Tesla pourrait ouvrir une plateforme d'apps et de jeux dédiée à ses véhicules

Des problématiques à résoudre

Quid de l'espace de stockage ?

Et si, un jour, les voitures électriques de la marquedétenaient leur propre magasin d'applications ? C'est, dans l'idée, le souhait d'Elon Musk, si l'on se réfère au podcast Ride the Lighting relayé par Electrek , dans lequel l'entrepreneur américain s'est exprimé sur les projets à venir de son entreprise. Au cœur du planning, donc : une plateforme dédiée aux apps et jeux mise à la disposition de ses utilisateurs.Que, ce n'est plus un secret. La firme d'outre-Atlantique a déjà implémenté des titres Atari sur sa Model 3 , alors que le titre, lancé sur Xbox One en 2017 et sur Switch en avril dernier, devrait lui aussi s'inviter sur les trois principaux modèles du groupe . En clair : la multinationale collabore de manière très régulière avec des développeurs spécialisés.Mais plusieurs conditions devront être respectées pour parachever un tel projet : une flotte bien plus importante, en premier lieu. Avecdéjà présents sur les routes du monde entier, Elon Musk considère son parc encore trop restreint pour déployer un store créé de toute pièce par ses équipes et collaborateurs externes. En second lieu, la problématique liée auxdevra aussi être réglée.Si la Model 3 se dote en effet d'une dalle fixée en mode paysage, les Model S et Model X accueillent un pavé placé de manière verticale. L'expérienceserait diamétralement opposée selon les voitures, bien que la multinationale envisage d'uniformiser l'ensemble de ses véhicules en s'inspirant de l'écran de la Model 3.Enfin,constitue le troisième et dernier obstacle, d'autant plus lorsque certains jeux se veulent très gourmands en place.