Tesla pourrait lancer un concurrent à Uber avant le déploiement de Robotaxi

Un service de VTC Tesla en approche ?

Des avantages multiples

Source : Electrek

Si l'assemblée générale des actionnaires a été l'occasion de faire un point sur le calendrier commercial des projets, mais aussi de prédire un nouveau record de ventes au second semestre 2019 , elle a également permis de répondre à certaines questions posées sur une plateforme dédiée . Et d'y voir ainsi un peu plus clair sur les intentions du groupe américain pour les années à venir.Un actionnaire répondant au nom de François H. a par exemple évoqué l'idée d'un service de covoiturage . En clair, le propriétaire d'un véhicule Tesla serait en mesure de, en échange d'une somme d'argent, à l'image d'Uber, ou bien de l'accueillir dans son véhicule si leur trajet se révèle le même. La mise en relation entre le chauffeur et le client s'effectueraitdu constructeur californien.Ce concept interviendrait ici comme une étape précédant le déploiement du service Robotaxi, un réseau de voitures Tesla autonomes capables de réaliser la même tâche qu'un taxi, mais sans chauffeur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Elon Musk a été réceptif à la question posée, dans laquelle l'entrepreneur trouve du sens. «», a-t-il indiqué.Un tel service apporterait plusieurs avantages : pour Tesla en premier lieu, cela lui permettrait de corriger un certain nombre de bugs rencontrés au sein de son application et de. Pour les utilisateurs ensuite, les gains financiers glanés au fil des courses amortiraient, dans une certaine mesure, leur investissement automobile.