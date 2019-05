La Tesla Model 3 voit ses fonctionnalités verrouillées, en route vers des DLC ?

Des fonctionnalités bloquées par logiciel

Vers des DLC pour automobiles ?

Source : Engadget

Il n'est pas encore certain queverrouillera les fonctionnalités des voitures de la gammedéjà vendues et dotées des fonctionnalités « Plus » déjà activées. Electrek a récemment appris que Tesla allait vendre ses modèles d'entrée de gamme avec: 330 km environ d'autonomie maximum, pas d'auto-pilote, pas de cartes en direct, pas de phares anti-brouillard et un nombre de sièges limité.Un retard dans la mise en œuvre dune serait pas surprenant.essaie de délivrer et de vendre un maximum de, et l'équipe logicielle a encore beaucoup à faire avec les améliorations de l'auto-pilote. Le fait de limiter des fonctionnalités ne semble pas sur la liste... Mais cela devrait plutôt tenter les acheteurs des modèles d'entrée de gamme de payer pour une upgrade « Plus », une fois qu'ils seront habitués à ce confort. C'est étrange, et une grande première, étant donné qu'il n'est pas courant que les fabricants d'automobiles changent les fonctionnalités de leurs voitures (ou les enlèvent) une fois que leurs véhicules sortent de l'usine.Quelques mois après avoir commencé à vendre son Model 3 de base, promis depuis longtemps pour un prix d'environ 35 000$, Tesla n'avait pas encore livré les véhicules avec la configuration indiquée. Il semble maintenant que Tesla commence à proposer le Model 3 «» (SR) avec despar logiciel. En février, Tesla retirait la configuration de son site Web et rendait plus difficile la commande du véhicule en mars. Le Model 3 n'était alors livrée qu'en version« Standard Range Plus » (SR +) verrouillée par logiciel.Tesla s'est même expliqué sur ces modifications :«».Tesla ne semblepour la gamme Standard. La marque a simplement expliqué qu'ils laisseront les propriétaires de la gamme Standard Model 3 passer aux fonctionnalités de la gamme Standard Plus... et inversement. Un effet néfaste de l'électronique embarquée au sein des nouvelles voitures, en somme. Espérons que les autres constructeurs ne prennent pas les mêmes habitudes.