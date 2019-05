Tesla consolide sa place en Europe : la République tchèque et l'Islande dans le viseur

Des offres d'emploi à pourvoir

Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et celui deprend une ampleur toujours plus importante au fil des mois. Le constructeur californien a en effet décidé d'installer des nouveaux bureaux dans deux pays européens jusque-là délaissés par la multinationale américaine : laet l'. À Prague, le ministère des Transports a d'ailleurs dénombré pas moins de, rapporte Electrek Sauf que les propriétaires ont été contraints de passer par despour acquérir l'une des voitures électriques du groupe. Désormais, le nouveau site sorti de terre deviendra un point de passage pour les livraisons dans le pays.Des offres d'emploi à pourvoir dans les capitales respectives des deux pays - Prague et Reykjavik - ne font également plus de place au doute quant aux ambitions de Tesla.