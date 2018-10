Tesla est à nouveau dans le viseur des autorités américaines

Une cadence de production un peu surestimée

Tesla se porte à merveille en cette fin d'année

Il y a tout juste un petit mois, Musk était contraint de quitter son poste de Président du Conseil d'administration de son entreprise. Le célèbre entrepreneur avait laissé entendre sur Twitter qu'il allait retirer Tesla de la Bourse, avant de faire machine arrière. Beaucoup ont ensuite accusé la marque d'avoir artificiellement gonflé le prix de son action grâce à cette fausse annonce.Le Wall Street Journal nous apprend aujourd'hui que Tesla est dans le viseur du FBI depuis déjà trois mois sur une toute autre affaire. En cause, une surévaluation des objectifs de production de son Model 3 pour l'année 2017. Musk avait annoncé que 200 000 exemplaires sortiraient des usines avant fin 2017 mais cela n'a pas été le cas... loin de là !Même si les objectifs avaient finalement été revus à la baisse pour tomber à 20 000 unités seulement, la société n'a finalement réussi à en produire que 2700 sur la totalité de l'année. Musk voulait atteindre une cadence de 5000 véhicules par semaine vers fin 2017, mais le chiffre final a été de 793. Ainsi, Tesla aurait donc communiqué des informations erronées aux marchés financiers, mentant par la même occasion aux investisseurs.Le FBI mène donc ses investigations et toujours d'après The Wall Street Journal, plusieurs anciens employés de l'entreprise auraient été interrogés. De son côté, Tesla a déclaré n'avoir reçu aucune citation à comparaître ou autre demande de témoignage ou de document de la part de la justice depuis plusieurs mois.Cette nouvelle investigation du FBI vient ébranler Tesla au moment où la compagnie réalise des résultats très positifs au troisième trimestre 2018. Comme le précise Le Figaro , la marque enregistre 312 millions de dollars de bénéfices sur cette période, en particulier grâce au succès du Model 3.