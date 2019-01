Conséquence du Brexit, Sony va déménager son siège européen aux Pays-Bas

Sony prend la poudre d'escampette

Sony sera toujours présent sur le territoire britannique

Source : BBC

Le géant japonais a donc décidé de déménager son siège européen aux, pour anticiper le Brexit qui pourrait avoir lieu à la fin du mois de mars.a pris cette décision dans le but de rester au sein de l'Union européenne, mais aussi d'esquiver les différents contrôles douaniers et autres taxes qui toucheront de nombreuses multinationales toujours installées au Royaume-Uni. Panasonic avait pris une décision similaire, pour les mêmes raisons.Ainsi, Sony compte bien se mettre rapidement à l'abri. La firme nippone a justifié son geste en précisant que «».L'un des porte-parole de Sony, Takashi Iida, a mentionné le fait qu'uniquement «». Tous les effectifs serontafin d'assurer les importations et les ventes dans la région. Ces changements devraient être effectués d'ici à fin mars 2019.Comme le précise Europe 1 sont actuellement installées chez nos voisins britanniques. Des géants comme Honda, Nissan ou encore Toyota y emploient pas moins de 142 000 salariés. Le premier ministre japonais lui-même a mis en garde ces marques si le Brexit devait entrer en vigueur. Le Royaume-Uni pourrait alors faire face à dessi aucun accord ne devait être validé. L'organisation d'un second référendum commence donc à faire parler d'elle...