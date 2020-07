Promo choc sur les écouteurs sans fil Sony WF-XB700 chez Amazon 🔥

Les Sony WF-XB700 sont des écouteurs Bluetooth 100% sans fil qui sont résistants à l'eau grâce à l'indice IPX4 d'étanchéité. Ils disposent de la technologie EXTRA BASS (offrant des graves puissants et percutants) et de la commande vocale via les assistants vocaux.



Le futur propriétaire de cette paire d'écouteurs pourra bénéficier d'une autonomie allant jusqu'à 9 heures. Son étui de chargement fourni vous offre jusqu'à 9 heures supplémentaires. Si vous avez un déplacement de dernière minute, 10 minutes de recharge suffisent à vous apporter 60 minutes d'autonomie.