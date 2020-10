Sony est sur le point de racheter le service de streaming d'anime Crunchyroll

Sony a beaucoup à gagner avec cette acquisition. En effet, à l'heure où nous écrivons ces lignes, Crunchyroll compte 70 millions de membres gratuits à travers le monde et 3 millions qui détiennent un abonnement payant. Le service est implanté au sein de plus de 200 pays et régions à travers le monde. Le géant japonais aurait donc un excellent outil à sa disposition pour rivaliser avec des cadors comme Netflix.