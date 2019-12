Le Netflix de l’animation japonaise, Crunchyroll, s’offre le distributeur franco-allemand VIZ Media

Une passerelle vers une distribution mondiale

Les anciens restent dans l'écosystème

Source :LesEchos

Crunchyroll, premier distributeur d'animation japonaise hors des frontières du berceau du genre, dispose désormais de bureaux à San Francisco, Los Angeles, Tokyo, Paris, Berlin et Lausanne. De quoi développer les communautés du manga et de l'anime à travers le monde entier. Rappelons que VIZ Media Europe est l'un des éditeurs et distributeurs d'anime les plus établis en Europe.C'est d'ailleurs là tout l'intérêt de Crunchyroll, société de WarnerMedia. Avec l'objectif de séduire de nouveaux marchés, et de renforcer la position de la plateforme en Europe, John Easum a été nommé au poste de responsable dirigeant Crunchyroll EMEA. L'homme, qui a déjà plus de 25 ans d'expérience dans le domaine, partagera donc son temps entre Berlin et Paris, à la recherche de nouvelles opportunités de marché et d'une croissance internationale.À noter que le groupe VIZ Media Europe comprend notamment VIZ Media Suisse, AV Visionen, KAZÉ, KAZÉ Manga, Anime on Demand et Anime Digital Network. L'acquisition de Crunchyroll porte donc également sur des licences indétrônables commeou(et leur adaptation en anime), le tout correspondant à un public de plusieurs millions de personnes.L'association des deux entreprises ne remet pas en cause l'ensemble des postes existants, et le fonctionnement restera en l'état, du moins à court terme. Le président de VIZ Media Europe, Kazuyoshi Takeuchi, quittera ses fonctions mais continuera néanmoins à conseiller le groupe.Les groupes d'édition japonais influents Shueisha et Shogakukan, jusqu'à présent majoritaires au capital de VIZ Media Europe, voient leur pouvoir participatif se réduire, mais garderont la totalité de leurs activités d'édition (par le biais d'une cession à une nouvelle société créée par leurs soins).Reste que, malgré la fusion, on ne sait toujours pas comment se déroulera l'abonnement, ni même si son tarif augmentera. Pour les personnes qui ont souscrit à Anime Digital Network et à Crunchyroll, aucune information n'a été communiquée. Crunchyroll revendique aujourd'hui 2 millions d'abonnés payants dans le monde.