Baisse de prix pendant 48h pour les Samsung Galaxy A31 qui passent à 219€

Cette promotion hébergée par Cdiscount n'est valable que pour une durée de 48 heures. En effet, vous pouvez en profiter les 26 et 27 décembre 2020. Notez aussi que les coloris bleu et noir sont proposés au même prix dans le cadre de cette remise. La livraison à domicile est bien évidemment gratuite et l'e-commerçant bordelais peut même reprendre votre ancien mobile. Le paiement en quatre fois est d'actualité. Pour ce qui est de la garantie, elle est valable pendant deux ans.

Le Samsung Galaxy A31 propose un superbe écran Super Amoled avec une diagonale de 6,4 pouces et une définition de 2340 x 1080 pixels. Cette dalle est absolument magnifique. Pour ce qui est des caractéristiques techniques, nous retrouvons un processeur Exynos 9611 épaulé par 4 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go.

Globalement, cette configuration permet de naviguer sur l'interface et entre les applications de manière fluide. En revanche, des concessions évidentes sont de mise sur les jeux gourmands en ressources.