La fréquence des mises à jour du Galaxy S7 encore revue à la baisse

Samsung abaisse encore la fréquence des mises à jour du Galaxy S7

Source : Androidpolice

Les, qui ont déjà trois ans, vont donc être plus vulnérables face aux attaques, contrairement aux smartphones les plus récents du constructeur coréen, comme le Samsung Galaxy S10 En avril 2019, Samsung annonçait que ses Galaxy S7 seraient mis à jour. Et pour la deuxième fois en trois mois, le constructeur coréen abaisse encore la fréquence des mises à jour de son ancienne gamme de flagship.En effet, les smartphones sortis en mars 2016 ne disposeront plus que de. Contrairement aux mises à jour mensuelles et trimestrielles, les « autres versions régulières » ne sont que des correctifs de sécurité déployés par Samsung lorsqu'ils sont absolument nécessaires. Toutefois, cela signifie que les Galaxy S7 vont devenir plus vulnérables aux attaques.En somme, le constructeur coréen invite les derniers utilisateurs de Galaxy S7 à effectuer une mise à niveau matérielle : c'est-à-dire à, comme le Galaxy S10 ou le très attendu Galaxy Fold , le smartphone pliable de Samsung.