Samsung met un terme à sa production de lecteurs Blu-ray aux USA

Crédits : Samsung

Bisbille quant aux normes HDR

", a ainsi déclaré un porte-parole deLes observateurs se souviennent sans doute de la querelle opposant le Blu-ray et le HD DVD, il y a de ça plus de 10 ans. Autre époque, autre contentieux : c'est désormais la norme à adopter pour le HDR qui pose des soucis de compatibilité et doncde production aux constructeurs.En effet, alors que l'avantage pointe désormais plus clairement vers la norme, Samsung a fait le pari du HDR10+, une déclinaison du HDR10 qui n'a pas la préférence des distributeurs de Blu-ray pour son manque de rigueur en termes de luminosité.On trouve ainsi l'une des raisons qui poussent aujourd'hui Samsung à retirer ses pions de l'échiquier ; même si Oppo a fait de même en avril dernier alors que le constructeur supportait sur ses derniers modèles le HDR10 ainsi que le Dolby Vision.Il faut aussi rappeler que le marché des lecteurs multimédias haut de gamme souffre énormément de la performance des dernières consoles de jeu en la matière. La Xbox One X et Xbox One S (449€ et 299€) sont ainsi capables de lire des Blu-ray 4K et supportent aussi bien le HDR10 que le Dolby Vision. La PS4 Pro ne supporte pour sa part que le HDR10, mais ne dispose de toute façon pas d'un lecteur de Blu-ray UHD.. D'après Forbes, le Sud-Coréen prévoyait de sortir un lecteur Blu-ray 4K haut de gamme - le UBD-9500 - cette année, mais sa mise au point a été stoppée séance tenante.