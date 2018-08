Samsung : bientôt un nouveau casque de réalité mixte

Le casque Samsung HMD Odyssey première mouture (2017)

Une nouvelle version devant séduire le public

Les fabricants de high-tech essaient de garder au maximum le mystère sur leurs appareils en développement. Mais l'administration américaine, par le biais des déclarations publiques à la Federal Communications Commission, l'institution autorisant la sortie publique d'appareils technologiques, vient mettre à mal le suspens entretenu par les marques durant plusieurs semaines. Reporté par The Verge , c'est aujourd'hui Samsung qui en fait les frais avec la publication des caractéristiques techniques complètes de son tout nouveau casque de réalité augmenté.L'appareil s'appellera(original donc) et fonctionnera sur la plateforme de Microsoft, Windows Mixed Reality, qui équipe également le casque Hololens développé par l'éditeur de logiciels. Ses principales nouveautés sont ergonomiques, avec une conception repensée pour un meilleur confort de l'utilisateur.Le casque intègre deux écrans AMOLED de 3,5 pouces, chacun possédant une résolution de 1440 x 1600 pixels par œil. La visière a été élargie pour éviter la présence de buée à l'usage. Il conserve son système de tracking des mouvements à degrés, sans besoin de capteurs externes. Des écouteurs AKG seront également de la partie.La première version de ce casque avait reçu des critiques mitigées de la part de la presse spécialisée et des utilisateurs, qui avait obligé Samsung à baisser le prix de son appareil de 500 à 400$. On ignore pour le moment le prix exact et la date de sortie de l'HMD Odyssey+ mais ces informations ne devraient plus tarder désormais.