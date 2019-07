Qualcomm : une amende de 242 millions d'euros pour pratiques anticoncurrentielles

© photobyphm / Shutterstock.com

Des ventes à perte pour abattre son concurrent principal sur le marché des modems

Qualcomm déjà épinglé pour ses pratiques anticoncurrentielles

écope d'une nouvelle amende sanctionnant ses pratiques commerciales jugées. Le fabriquant de composants électroniques a été condamné à régler la somme deCe montant représente «», comme le rappelle la Commission européenne , qui peut infliger des amendes allant jusqu'à 10% du chiffres d'affaires annuel d'une entreprise.L'Union européenne reproche à Qualcommà deux fabricants chinois, ZTE et Huawei, dans le seul but d'écraser son concurrent direct sur le marché, la société britanniqueLa manœuvre a eu son effet., alors considérée comme une rivale sérieuse à, a finalement été rachetée par NVIDIA en 2011 avant que le constructeur américain ne ferme la division en 2015, lors des premières investigations réalisées par la Commission européenne.Sans grande surprise,rendu par la Commission et. Don Rosenberg, le directeur juridique de Qualcomm, explique que cette dernière «» et que ZTE et Huawei ont préféré les puces Qualcomm à d'autres composants «».Qualcomm n'en est pas à sa première sanction. La Commission européenne avait déjà infligé une lourde amende de près d'un milliard d'euros au constructeur en 2018, le sanctionnant d'avoir versé des milliards de dollars à Apple pour conserver l'exclusivité de la fourniture de ses puces réseau.