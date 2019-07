Le Qualcomm 215 va mettre un bon coup de boost aux smartphones d'entrée de gamme

© Qualcomm

Quand Qualcomm double la mise pour les smartphones « budgets »

Vers une meilleure connectivité

Source : Neowin

dépoussière sa gamme depour smartphones à petits prix. Le constructeur a annoncé cette semaine le, une puce qui troque notamment l'architecture ARM Cortex A-7 dual core de ses aïeux (alors nommés Snapdragon 200, 210 et 212), pour une architecture Cortex-53 quad core. capable de supporter deux capteurs photo avec zoom optique et détection de profondeur,),», explique, vice président du management produit chez Qualcomm. «».Dans les faits, learbore quatre cores Cortex-A53 cadencés à 1,3 GHz. Comme le rappelle, il n'est pas sans rappeler le Snapdragon 410 d'un point de vue technique, avec le support d'une caméra de 13 Mpx et de la capture vidéo en Full HD. Le Qualcomm 215 permettra aussi aux smartphone à prix (très) contenus de, pour une définition maximale de 1 560 par 720 pixels (en lieu et place d'une dalle non HD jusqu'à présent).Lade Qualcomm embarque aussi un Hexagon DSP et permet le support de systèmes Dual SIM, du dual VoLTE et des technologies de paiement via NFC.Qualcomm annonce enfin une partie GPU Adreno 308 et un modem Snapdragon X5 LTE pour son Qualcomm 215. Ce modem était toutefois déjà disponible sur le Snapdragon 212. Il permet des débits descendants de 150 Mbps et montants de 50 Mbps. La technologie Quick Charge 1.0 est aussi supportée.Le, sans plus de précisions. Il pourrait contribuer à donner unaux smartphones proposés aux environs de 100 euros. Un segment du marché mobile très apprécié, tout particulièrement dans les pays en voie de développement.