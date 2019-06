NVIDIA apporte CUDA à ARM pour des supercalculateurs plus économes

Uniformiser les solutions entre les différents types de supercalculateurs

NVIDIA bien placé sur le terrain des supercalculateurs économes en énergie

Source : TechPowerUp

Avec un communiqué relayé parprévoit, d'ici la fin de l'année, de rendre disponible sur l'l'ensemble de ses solutions pour HPC (la marque indique qu'elles animent d'ores et déjà plus de 600 applications HPC - High Performance Computing) mais aussi son IA. Ce lot au grand complet comprend notamment les bibliothèqueset, mais aussi les framework dédiés à l'IA, ainsi que certains outils de développement, comme ceux de PGI compilers.Jusqu'à présent, ces solutions n'étaient accessibles qu'aux plateformes POWER d'IBM et x86 d'Intel. En les rendantcherche àtout en prônant (dès les premières lignes de son communiqué, et par la suite) les gains énergétiques permis par lessous architecture ARM.», explique notamment l'inévitable Jensen Huang, CEO de NVIDIA.», a pour sa part expliqué Simon Segars, le patron d'ARM.D'après la liste, qui classe les supercalculateurs en fonction de leur efficacité énergétique,. Un rang que la firme devrait être en mesure de maintenir.Cette performance,en est capable grâce à ses(les supercalculateurs équipés de GPUs NVIDIA délèguent les traitements lourds vers des GPUs CUDA à traitement parallèle, plus économes en énergie, précise la firme dans son communiqué), mais aussi grâce au concours de celles mises au point par l'- racheté en mars pour 6,9 milliards de dollars.