NVIDIA poursuivie en justice par un fournisseur qui l'accuse de violation de brevet

Xperi dépose plainte contre Nvidia pour violation de cinq brevets

Cinq brevets contestés

Nvidia après Samsung et Broadcom

L'affaire repose sur la prétendue violation par NVIDIA de brevets de Xperi, et plus précisément pour la technologie utilisée dans ses GPU et super-ordinateurs.Lors de la publication des résultats du premier trimestre 2019, la société Xperi a annoncé que ses filialesetavaient déposé plainte contre NVIDIA. Jon Kirchner, directeur général de la société, s'est exprimé aujourd'hui sur le sujet : «».Xperi et ses filiales inventent, puis concèdent sous licence, un large éventail de technologies, telles que des codecs audio et d'imagerie, comme DTS: X, IMAX, Virtual: X. Elle compte plusieurs grands clients, comme Sony, LG, Samsung, Tencent ou encore Alibaba. La société octroie également des licences pour l'emballage de semi-conducteurs et pour les technologies d'interconnexions IP. La société affirme que NVIDIA a violé cinq de ses brevets américains (5 666 046; 6 232 231; 6 317 333; 6 849 946; et 7 064 005), qui concernent tous des conceptions dePour s'occuper du silicium (élémentaire pour la fabrication de ses puces), NVIDIA avait, il y a quelques années, passé un contrat avec TSMC. Mais Xperi indique que c'est bel et bien à NVIDIA qu'il incombe de répondre des allégations de violation de brevet, la société étant responsable de ses propres conceptions architecturales.Étant donné que Xperi a poursuivi (et obtenu) des règlements à la fois contre Samsung et Broadcom pour trois de ces mêmes brevets, il ne fait aucun doute que la validité de ces brevets a passé avec succès les contestations judiciaires les plus ardues. Tant Samsung que Broadcom ont conclu avec Xperi des montants non divulgués. À ce jour,Comparée à NVIDIA (et sa capitalisation boursière d'environ 102,7 milliards de dollars), Xperi est une entreprise moins pesante sur le marché, avec un plafond d'environ 1,2 milliard de dollars.