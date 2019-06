Des images réalistes, mais pas factuelles, d'une Nintendo Switch "Mini" chez un accessoiriste

Une Nintendo Switch Mini ?

Une vraie/fausse fuite ?

Source : ArsTechnica

C'est un utilisateur de Twitter qui affirme avoir reçu un email d'un accessoiriste chinois, présentant, entre autres produits à venir, une certaineCertains pensaient queallait profiter de l'E3 2019 pour officialiser deux nouvelles versions de sa Switch , avec une mouture dédiée aux joueurs nomades, et un modèle plus « Pro », doté d'une puissance accrue. Toutefois, aucune annonce de ce genre n'a été effectuée du côté de chez Nintendo Néanmoins, des rumeurs de plus en plus persistantes tendent à confirmer que. Il s'agirait d'un modèle dédié, et qui sera donc livré. Une console qui, à ce jour,Honson, un accessoiriste chinois, a toutefois fait parvenir à certains acteurs spécialisés du marché,. Mieux encore, le groupe publie différents clichés, permettant deAinsi, selon les visuels,. Sur le côté gauche, on devrait retrouver également, pour le plus grand bonheur des joueurs.Difficile toutefois de savoir, ainsi que sur des rendus mis au point par des fans,, comme cela est souvent le cas dans le monde de la téléphonie mobile.donc.