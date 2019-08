Windows 10 : la CNIL néerlandaise épingle Microsoft sur la collecte des données personnelles

« Toujours potentiellement illégal »

Des soupçons à confirmer

Près de deux ans plus tard, l'organisme remet la question sur la table, notamment en demandant à son équivalent irlandais d'enquêter à son tour.À l'origine, l'Autoriteir Persoonsgegevens a reproché à(versions Famille et Pro) de ne pas renseigner suffisamment ses utilisateurs sur lesqu'il collectait et sur ce qu'il en faisait. Selon elle, les informations fournies n'ont pas permis, à l'époque, de fournir «». En d'autres termes, Windows 10 était accusé de ne pas donner suffisamment d'informations sur sa télémétrie. En outre, ces collectes de données ne donnaient pas accès à des contenus spécifiques.Par la suite, cette CNIL néerlandaise admet avoir observé «» de la part deet de son système d'exploitation. Une mise à jour d'avril 2018 a expliqué quand et pourquoi les données de télémétrie sont collectées. Mais le rapport publié par l'organisme le 27 août 2019 rappelle que malgré ces efforts,Il précise dans une déclaration à Reuters : «».Il s'agit bien de, la nature illégale de l'activité de Microsoft n'étant que supposée à l'heure actuelle. Dans son rapport, l'Autoriteir Persoonsgegevens affirme : «».Suite à ces soupçons, l'organisme néerlandais a fait appel à son équivalent irlandais. L'autorité irlandaise, lafait partie des principaux régulateurs dans le domaine en Europe. Elle a déjà signalé avoir accepté la demande de son homologue néerlandais.Dans le cas où l'infraction serait confirmée, Microsoft serait exposée à. Cela dit, d'après ZDNet qui a contacté Microsoft sur cette affaire, il est peu probable que l'amende maximale soit atteinte.