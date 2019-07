Nostalgie : on a retrouvé Steve Ballmer, toujours aussi en forme !

« There's no chance that the iPhone is going to get any significant market share »

Best of Steve Ballmer

Source : ESPN

Avis aux nostalgiques,a publié mercredi une vidéo de, désormais propriétaire des, une des deux équipes de basketball de Los Angeles. On peut dire qu'il n'a pas changé et qu'il suscite toujours autant d'enthousiasme !Largement critiqué pour son arrogance et sa défiance vis-à-vis de la moindre initiative susceptible de concurrencer, on retiendra notamment, qu'il voyait faire faillite à la sortie de l'iPhone, ou encore, qu'il n'imaginait pas capable de proposer un OS grand public.Pas surprenant, quand on voit la part de marché actuelle de MIcrosoft sur le marché des smartphones, Steve Ballmer concèdera lui-même avoir probablement commencé à fabriquer des terminaux trop tardivement.Pour l'occasion, on vous ressort cette compilation desde l'ancien P.-D.G. de Microsoft, avec, en prime, une parodie d'Austin Powers assez réussie.