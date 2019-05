Microsoft brevette un système automatisé de génération de carnet de voyage

Un carnet de voyage qui écrit tout seul

Plus qu'un carnet de voyage, un assistant numérique

Source : Neowin.

Microsoft n'a pas chômé ces derniers mois : système de diffusion d'UAV dynamique, plug-in de navigation à bande passante, dispositif générateur de parole artificielle, et plus encore. Les brevets de Microsoft s'amoncellent, toujours plus complexes les uns que les autres, mais un brevet en particulier s'est fait remarquer par la singulière poésie qu'il inspire : un carnet de voyage de nouvelle génération capable d'immortaliser vos propres aventures.Les carnets de voyage du futur pourraient être rédigés non plus seulement par la plume d'un écrivain, mais par une IA de Microsoft à travers «», tout cela en fonction du style d'écriture du voyageur.Ces paragraphes pourront également être combinées avec du contenu visuel tel que des images, des vidéos et des emojis, pour former une interface graphique interactive (IUG). Cette IUG pourrait permettre aux utilisateurs de visualiser, de mettre à jour et de modifier le contenu généré aux goûts de l'utilisateur.Bien plus que de générer automatiquement du contenu, ce carnet de voyage pourrait intégrer la fonctionnalité d'«» pour accepter «».Le carnet de voyage pourrait répondre aux demandes de renseignements de la part de son utilisateur, comme trouver les restaurants les plus proches ou repérer certains services publics utiles au voyage (transports, office du tourisme, etc.). Cerise sur le gâteau, ce carnet de voyage pourrait être disponible sur un large éventail d'appareils (smartphone, PC portable, mini-ordinateurs, etc.) et être partagé d'appareil en appareil, ainsi qu'avec d'autres utilisateurs.