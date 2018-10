Microsoft dépasse Amazon dans le classement des sociétés US les mieux cotées

Amazon, une année de rêve

L'indétrônable marque à la pomme

La bataille fait rage entre la firme de Redmond et le géant du e-commerce dirigé par Jeff Bezos. Le dernier rapport publié par Thomson Reuters Datastream dresse en effet le classement des sociétés US les mieux cotées en Bourse à la date du vendredi 26 octobre 2018. Et pour la première fois depuis avril 2018, Microsoft repasse devant Amazon pour trôner sur la seconde place, derrière l'indéboulonnable Apple, comme le note Boursorama Plus concrètement, la multinationale américaine spécialisée dans l'informatique enregistre une légère hausse pour atteindre les 823 milliards de valorisation financière, soit des chiffres supérieurs aux 805 milliards de la firme de Seattle. Un revirement de situation expliqué par les chiffres d'affaires prévisionnels du quatrième trimestre revus à la baisse : entre 66,5 et 72,5 milliards de dollars, contre 73,9 milliards à la base.De ce fait, l'action d'Amazon a rapidement chuté de 7%, équivalant à une perte de capitalisation à hauteur de 65 milliards de dollars. D'où sa rétrogradation à la troisième place, derrière Microsoft. Il n'empêche que la plateforme e-commerce poursuit son insatiable progression depuis le début de l'année, avec une hausse constante de 43% environ, quand Microsoft avance à son rythme : + 27%.La palme de la société la plus cotée en Bourse revient une fois de plus à Apple, dont la valeur financière tutoie désormais les 1,061 milliards de dollars. La barre symbolique de mille milliards de dollars avait été atteinte en août dernier , faisant de la firme le premier groupe mondial à franchir ce cap.