Quand on laisse l'IA de Microsoft rédiger un guide touristique, la soupe populaire devient un top 10 à ne pas manquer

Cette organisation, depuis 1984, collecte, achète, produit et distribue de la nourriture aux familles et personnes dans le besoin de la région d'Ottawa. Nous constatons à quel point l'impact quotidien de la faim est important sur les hommes, les femmes et les enfants, et comment celle-ci peut être un obstacle à la réalisation de leurs objectifs de vie. Les gens qui se tournent vers nous ont des emplois, des familles à soutenir et des frais à payer. La vie est déjà assez difficile. Pensez à venir ici le ventre vide.