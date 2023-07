15 ans plus tard, Microsoft adopte une nouvelle police de caractères sur Office

À l'époque, Microsoft avait indiqué hésiter entre cinq polices Sans Sérif pour remplacer Calibri. On parlait de Bierstadt créée par Steve Matteson et inspirée par la typographique suisse du milieu du XXe siècle ou de Grandview œuvre d'Aaron Bell qui fait penser aux signaux routiers outre-Rhin.

Seaford, de Tobias Frere-Jones, Nina Stössinger et Fred Shallcrass était une troisième possibilité reprenant un style familier, plus proche de la fameuse Calibri. Skeena, de John Hudson offrait le plus de variations entre les pleins et les déliés. Enfin, Tenorite, d'Erin McLaughlin et Wei Huang était clairement la plus proche de l'inusable Times New Roman.