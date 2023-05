Comme sur les consoles de jeu, le "Quick Resume" bientôt sur Windows ?

À l'occasion de la conférence de lancement de la ROG Ally, Roanne Sones, ingénieure et responsable des appareils chez Xbox, a déclaré que Microsoft envisageait la possibilité d'apporter le Quick Resume (ou quelque chose de similaire) à Windows, comme le rapporte Tom Warren de The Verge. C'est plus précisément après avoir évoqué la rapidité offerte par les consoles aujourd'hui qu'elle a expliqué comment Microsoft pourrait envisager de transposer cela au PC. Cette déclaration intéressante n'est pas sans nous rappeler que les consoles de 9e génération ont sensiblement réduit l'écart avec le PC en matière d'instantanéité (passage d'un jeu à l'autre, temps de chargement, etc.).