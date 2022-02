Visioconférence : Microsoft annonce de meilleures performances pour Teams

En d’autres termes, l’entreprise a manifesté sa volonté de réduire la consommation d'énergie de Teams, et ce, quel que soit votre appareil et quelle que soit votre configuration. Microsoft a concentré ses forces sur la partie énergivore de son application, à savoir les appels vidéo en groupe ou encore les partages d’écran. Et en identifiant la source du « problème », après de nombreuses phases de tests, l'entreprise est parvenue à réduire la consommation d'énergie jusqu’à 50 % pour les appels vidéo dépassant les dix utilisateurs.