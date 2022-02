Microsoft Teams s'enrichira des services LinkedIn et OneDrive

Pour l’intégration de OneDrive il faudra attendre le mois d’avril. Plus concrètement, les utilisateurs de la version Business du service de stockage de Cloud pourront retrouver tous leurs fichiers Teams directement dans une nouvelle section « Your Teams ». Une fonctionnalité bien pratique pour celles et ceux qui ne se souviendraient plus dans quel chat un document se trouvait. Un système similaire arrivera avec SharePoint .