Windows 11 propose de vous aider à être productif avec Focus Session, qui intègre nativement Spotify

Si tout ceci reste assez classique dans l'utilisation, c'est sans nul doute l'intégration de Spotify qui est la fonctionnalité la plus intéressante pour l'instant. Même si vous pouvez tout à fait lancer l'application dédiée à côté, le fait de l'avoir sous la main lorsque vous mettez en route une Focus Session permet de gagner encore plus de temps et, surtout, d'éviter de cliquer « par inadvertance » sur Twitter et dès lors risquer de vous y perdre durant des heures.