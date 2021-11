McAfee bientôt racheté : qui s'intéresse au potentiel de l'éditeur de sécurité ?

McAfee Total Protection 2022

McAfee réalise une belle progression sur cette nouvelle version et dans la catégorie des suites de sécurité vraiment pensées pour les utilisateurs grand public, il se hisse même parmi les meilleurs. Sa nouvelle interface horripilera forcément un « power user » qui aura l’impression d’être pris par la main en permanence, mais pour une solution qui s’adresse essentiellement à des utilisateurs « technophobes », on peut apprécier le travail de guidage et la cohérence de l’interface, que ce soit entre les différents écrans et entre les versions desktop et mobile. Il manque tout de même toujours à McAfee ce petit plus qui lui permettrait d’être infaillible, et tout en gardant un très bon niveau de protection, il semble tout de même accuser une petite contreperformance sur les menaces zero day.