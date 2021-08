Norton se paye Avast pour 8,6 milliards de dollars

En réalité, le groupe américain de sécurité informatique NortonLifeLock ne parle pas d'un rachat, mais évoque plutôt une fusion avec son concurrent tchèque Avast. L'opération, colossale, valorise cette dernière entre 8,1 et 8,6 milliards de dollars et les actionnaires d'Avast détiendront entre 14 % et 26 % de la nouvelle structure.