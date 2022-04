Idéal pour le télétravail, le pack Logitech MK270 et à moins de 25€

Cette offre d'Amazon s'intéresse donc à un pack clavier/souris sans fil bureautique de Logitech, une marque qu'on ne présente plus dans le domaine, modèle MK270. Il propose de relier facilement en Plug and Play via un seul récepteur USB les deux appareils et assure des performances fiables jusqu'à 10 mètres.

Le clavier compris dans ce pack propose un bon confort d'utilisation grâce à une frappe silencieuse et dispose d'un pad numérique. Il affiche également un design simple mais efficace fait pour durer, ainsi que des pieds d'inclinaison ajustables pour s'adapter à vos besoins. Côté touches, il propose huit raccourcis personnalisables ainsi que des touches multimédia sur sa partie supérieure. La batterie du clavier promet jusqu'à 36 mois d'utilisation sans recharge, avec un bouton marche/arrêt pour faire quelques salutaires économies d'energie.

La souris n'est pas en reste, avec son design ambidextre et compact s'adaptant à toutes les mains et peut fonctionner sur virtuellement toutes les surfaces sans que le curseur ne soit mis en défaut. Côté autonomie, la batterie de la souris lui assure 12 mois d'utilisation sans recharge, avec comme pour le clavier la possibilité de l'arrêter quand bon vous semble.

Ces deux produits compatibles Windows ont également l'avantage de pouvoir être utilisé sur jusqu'à huit appareils en même temps, avec la possibilité d'altérner de l'un à l'autre avec la simple pression d'une touche.