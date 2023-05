Arrêtez tout ! La console portable Logitech G arrive en Europe !

Le fabricant profite de ce déploiement en Europe pour apporter quelques nouveautés à sa console qui avait malheureusement peiné à convaincre lors de son lancement. Ainsi, l'affichage et l'organisation des commandes tactiles seront étoffés, et il sera possible d'ajuster la sensibilité du stick analogique. Enfin, cloud gaming oblige, Logitech s'est également arrogé les services de Shadow PC.

Cette console montée sur un petit nuage sera donc proposée au prix de 359 euros. Pour célébrer son arrivée en Europe, Logitech se fend d'une offre spéciale comprenant 6 mois d'abonnement au Xbox Game Pass Ultimate, un mois d'abonnement à GeForce NOW Ultimate et un mois d'abonnement à Shadow. Cette offre sera valable du 22 mai au 22 juin.