Logitech G Cloud : la console déjà abandonnée ?

Alors que Valve défrayait l'été dernier la chronique avec le Steam Deck (à défaut d'avoir du stock), Logitech annonçait pour sa part en septembre sa propre console portable : la Logitech G Cloud. Comme principal argument de vente, le fabricant suisse mettait en avant un fonctionnement centré uniquement sur le florissant cloud gaming (mais sans Stadia) et tournant sous Android.

Premier couac de parcours : l'annonce d'un tarif de 349 dollars hors taxes (soit un prix relativement similaire à celui du Steam Deck, mais avec beaucoup d'avantages en moins). De plus, elle n'était disponible qu'en Chine et aux États-Unis. La console portable de Logitech n'a en effet pas encore franchi les frontières européennes, et ne le fera en réalité jamais.

Disponible mi-octobre dans les régions susmentionnées, le nouveau produit de Logitech a reçu des critiques très négatives, notamment sur sa dépendance à une bonne connexion pour faire tourner les jeux correctement. En mode nomade, la 4G se montrait bien insuffisante, et la 5G présentait un coût supplémentaire à la console qui s'avérait peu rentable.