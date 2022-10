Stadia : des fans cherchent des solutions pour sauver les manettes, et Google ?

Certains joueurs dégourdis n'ont pas attendu une éventuelle communication de la firme de Mountain View pour prendre les choses en main et développer des solutions afin de donner une seconde vie à la manette Stadia.

Un vidéaste du nom de LateStageTech a, par exemple, présenté une application appelée Wiredless Pro, disponible sur le Google Play Store et qui permet de contourner la limitation imposée par Google en branchant la manette à un smartphone Android utilisé ici comme relais entre l'accessoire et un PC. Malgré cela, la solution n'est pas parfaite, puisqu'il faut toujours un câble, et les gâchettes ne sont pas reconnues.

Une autre méthode, créée par l'ingénieur Parth Salah, offre une meilleure reconnaissance des boutons, mais demande aux utilisateurs de mettre les mains dans le cambouis. Ces derniers doivent en effet installer Python 3 sur leur PC, puis installer un logiciel développé par l'ingénieur. Une icône Stadia apparaîtra dans la barre des tâches de Windows, et en cliquant dessus, une URL s'affichera. Celle-ci doit enfin être tapée dans le navigateur de votre smartphone Android, sur lequel votre manette Stadia est branchée… en filaire.

Ces solutions sont loin d'être idéales, on vous l'accorde, mais ont le mérite d'exister. Google, de son côté, a indiqué réfléchir à une mise à jour de la manette pour débloquer le Bluetooth avant la fin du service, mais n'a rien confirmé officiellement.